Anziano ferito in via Battisti: denunciato 43enne recidivo

‘Lesioni personali’ ed ‘omissione di soccorso’: questi i reati contestati al 43enne ternano che domenica mattina, intorno alle 11.30 fra via Cesare Battisti e via della Rinascita, aveva spintonato un 86enne che stava camminando sul marciapiede, facendogli battere la testa contro il muro della Camera di Commercio e quindi causandone la caduta a terra con frattura della spalla ed un mese di prognosi. Il soggetto – non nuovo a fatti del genere – è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Terni al termine di una breve indagine.

Il ‘precedente’

Di seguito la nota dell’Arma ternana: «Nel corso della serata di ieri (lunedì, ndR), a conclusione delle attività investigative tese a chiarire la dinamica relativa al ferimento dell’uomo di 86 anni dello scorso 20 settembre in viale Cesare Battisti, i militari della sezione radiomobile del locale comando Compagnia hanno deferito in stato di libertà alla locale procura della Repubblica, per i reati di ‘lesioni personali’ e di ‘omissione di soccorso’, un uomo ternano classe 1977, già noto alle forze dell’ordine. Questi, infatti, spintonava nel centro di Terni, senza motivo, l’anziano pensionato facendolo cadere rovinosamente a terra per poi allontanarsi omettendo di prestargli soccorso. Il prosieguo degli accertamenti consentiva inoltre ai carabinieri di appurare che l’odierno denunciato, lo scorso 9 agosto in via Mazzini, sferrava senza alcun apparente motivo un pugno al volto di un 46nne ternano, causando anche a lui lesioni personali».