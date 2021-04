Terni, ‘Mi Rifiuto’: «Via Vulcano ora è pulita. Lasciamola così»

Condividi questo articolo su

















di Francesca Torricelli

«Un viale molto bello, ma letteralmente invaso da ogni tipo di rifiuto». È il camminamento pedonale di via Vulcano a Terni dove i volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ sono intervenuti venerdì mattina. «Abbiamo raccolto di tutto purtroppo – racconta il responsabile Marco D’Amore – anche tante buste piene di rifiuti di ogni genere abbandonate lungo il viale. Sacchi pieni di plastica, bottiglie di vetro, vestiti, scarpe e le immancabili siringhe. Evidentemente si tratta di un ‘seriale’ che non ha di meglio da fare che liberarsi dei propri rifiuti e inquinare l’ambiente». Il gruppo di volontari torna anche stavolta a chiedere ai cittadini di «modificare i nostri comportamenti, perché queste cose restano nell’ambiente e noi facciamo parte dell’ambiente, non possiamo permettere una devastazione del genere. Ne abbiamo tutti la responsabilità, tutti indistintamente ecco perché ognuno di noi deve fare necessariamente la propria parte e modificare i comportamenti per cercare di ottenere tutti insieme un risultato che sia accettabile e un ambiente vivibile a misura d’uomo». Dopo l’intervento dei volontari un operatore Asm provvederà a portare via e differenziare tutti i rifiuti raccolti.