Terni: «Mia figlia scippata in via Corona da due giovani in bici»

Il post Facebook, che riporta il brutto episodio accaduto nella notte fra domenica e lunedì nel centro di Terni, è di una madre ternana. Che non usa mezzi termini per descriverlo. «Stanotte intorno alle 1.10 in via Corona, a Terni – scrive – due nordafricani rigorosamente in bicicletta hanno scippato mia figlia. Era in compagnia di due amiche, i loro genitori ed un’altra coppia di adulti. La fortuna è stata che la tracolla si è rotta, quindi non è stata né trascinata né è caduta, e che i papà delle sue amiche, a piedi, non sono riusciti a raggiungere questi delinquenti mentre fuggivano, altrimenti chissà come sarebbe finita. Hanno rubato tutto: documenti, tessere varie, circa 80-100 euro in contanti». I due soggetti si sono appropriati di una borsetta bianca con tracolla in metallo dorato; all’interno c’era il portafogli. Uno dei due ladri «aveva un cappello nero dal quale fuoriuscivano dei riccioli neri». Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante di Terni – «molto gentili» – mentre la denuncia verrà formalmente sporta martedì: «Confidiamo nei filmati delle telecamere della città. Ringraziamo l’attuale pubblica amministrazione – è la nota polemica della donna – per la città che hanno reso talmente sicura che solo a Terni vieni scippato pure se stai in gruppo e in pieno centro. Un saluto al al sindaco, che non mi rappresenta, e discepoli in ‘gita’ fuoriporta: magari invece di pensare full time alle proprie campagne elettorali, potrebbero ricordarsi dei cittadini ternani che ormai hanno paura ad uscire pure solo per andare a prendere un innocente gelato o a mangiare una pizza in centro».

