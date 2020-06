Terni, minacce ‘sentimentali’ a San Giovanni: denunciati

La lite è scoppiata sabato sera nella zona di San Giovanni, a Terni. Una donna ha percepito distintamente che qualcosa stava accadendo e infatti due ragazzi stavano minacciando un terzo con un coltello. Immediata è partita la chiamata al 113.

Le ammissioni

Sul posto, il personale della squadra Volante ha bloccato i due ragazzi prima che potessero fuggire e far perdere le proprie tracce. Si tratta di due ternani – entrambi incensurati – di 19 e 23 anni. All’inizio hanno negato tutto e poi hanno accompagnato i poliziotti sul luogo dove si erano sbarazzati del coltello, gettandolo a terra. E infatti l’arma – poi sequestrata dalla polizia di Stato – era ancora lì.

La diatriba

Il giovane minacciato ha poi raccontato alla polizia che i problemi con i due – uno in particolare – erano iniziati da un po’ di giorni, cioè da quando si era lasciato con una ragazza, parente di uno dei due ragazzi denunciati per possesso ingiustificato di arma da taglio. Un fatto evidentemente ‘sgradito’ e che ha finito per scatenare la reazione sotto forma di minacce ‘armate’.