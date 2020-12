Terni, minaccia di morte la giovane compagna: denunciato

Lunedì sera hanno chiamato il 112 perché il convivente della figlia, andato via di casa dopo un violento litigio nel pomeriggio, intorno alle ore 23 era tornato. Minacciando la giovane – che ha un bimbo di pochi mesi – di morte. Per questo i familiari della vittima si sono attivati lanciando l’allarme e quando i carabinieri del Nor di Terni sono giunti sul posto, il soggetto si era già dato alla fuga nei terreni circostanti l’abitazione, approfittando del buio.

Trovato e denunciato

L’uomo è stato poi rintracciato intorno alle ore 2 sempre nei pressi della casa dove la giovane vive. Si tratta di un 24enne incensurato che è stato poi denunciato per minacce anche in ragione dei contenuti di alcuni messaggi inviati via telefono alla compagna. Gli uomini dell’Arma di Terni gli hanno ritirato cautelativamente i fucili da caccia che lo stesso deteneva presso l’abitazione dei propri genitori. Infine è stato anche sanzionato per la violazione della normativa anti Covid in vigore.