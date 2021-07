Cede eroina a ternane e in casa ha ‘market’ droga: arrestato

Hanno notato un viavai di giovani e sono andati a fondo della storia accertando due cessioni di eroina ad altrettante ragazze ternane. La guardia di finanza di Terni ha arrestato un 35enne pusher tunisino con tanto di successivo sequestro – oltre alla sostanza già citata – di Mdma, cocaina e hashish. L’uomo risiede nella zona di Santa Maria Maddalena.

La droga

Le Fiamme Gialle dopo aver sorpreso l’uomo a vendere droga alle due ternane hanno proceduto alla perquisizione domiciliare: all’interno dell’abitazione c’era una sorta di minimarket di stupefacenti con eroina (24 grammi), cocaina (3), hashish (6) e Mdma (1), più un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Immediato il sequestro del materiale, compresi 35 grammi di sostanze da taglio e 1.700 euro frutto dell’attività di spaccio. Il 35enne è stato arrestato e portato nel carcere di vocabolo Sabbione in attesa della convalida.

Convalida, ma niente carcere



Il tribunale ha convalidato ma, in luogo della misura cautelare in carcere richiesta dalla procura di Terni, ha disposto l’obbligo di dimora dell’abitazione in zona Santa Maria Maddalena. Per cui il 35enne – il cui arresto ha impegnato duramente la polizia giudiziaria – potrà incontrare altre persone fra le mura domestiche.