Terni, mirino sul Verdi in IV° commissione: progetto in chiusura

di S.F.

La situazione attuale del progetto dei lavori legati alla ristrutturazione del teatro ‘Verdi’ di Terni. Ci sarà questo tema al centro della IV° commissione controllo e garanzia – a porte chiuse – prevista per mercoledì mattina dopo la convocazione del presidente Claudio Fiorelli: la progettazione complessiva dell’intera struttura e l’esecutiva per il primo stralcio è in itinere a causa di un ‘allargamento’ del lavoro iniziale presentato dall’Rtp con a capo la ApiùM2a Architects di Marcello Galiotto e Alessandra Rampazzo.

MARZO 2021, LA VERIFICA PROGETTUALE DA 102 MILA EURO

DICEMBRE 2020, L’AFFIDAMENTO DA 375 MILA EURO PER LA PROGETTAZIONE

Serve anche la verifica

Come noto l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva – 1° stralcio da 4,6 milioni, il resto dei fondi è da trovare – c’era stato lo scorso inverno con 120 giorni di tempo naturali e consecutivo per la consegna: nel corso del tempo – ci sono stati dei check anche con la soprintendenza – il progetto è stato sistemato e dunque rispetto alle previsioni si è registrato un allungamento dei tempi, con ‘scadenza’ fissata a metà giugno. Dopodiché scatterà la verifica preventiva progettuale quantificata – si tratta della cifra base per l’affidamento – dal Rup Mauro Cinti in 102 mila euro.

SETTEMBRE 2020, SI CHIUDE IL CONCORSO DEL COMUNE

IL RISCHIO ARCHEOLOGICO «ALTO»

L’ESPOSTO DI FIORINI: «FARE CHIAREZZA»

Gli step successivi

Post verifica progettuale ci sarà il passaggio in giunta per l’approvazione e la gara d’appalto per le opere da 4,6 milioni di euro. Coinvolti nel lavoro anche i professionisti Linda Parati, Vincenzo Baccan e la Sinergo S.p.A: il progetto architettonico definitivo è già stato inviato alla soprintendenza, mentre l’esecutivo per il I° stralcio è ancora in via di ultimazione.