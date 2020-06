Terni, area ex Camuzzi: ordinanza per degrado

Bonifica e pulizia delle aree con «vegetazione folta, alta e aggettante sulla via pubblica, che potrebbero comportare possibili pericoli igienico-sanitari». Da fare entro 20 giorni: è in estrema sintesi il contenuto dell’ordinanza partita da palazzo Spada con destinataria la Camuzzi Costruzioni srl di Città Sant’Angelo, Abruzzo. Il tema è lo stato di degrado dell’area tra piazzale Bosco e via Lombardia.

SETTEMBRE 2019: «AREA EX CAMUZZI? ECCO COSA SI FA»

LUGLIO 2017, L’INTERVENTO DELLA POLIZIA DI STATO

Gli esposti

La missiva è scattata dopo gli esposti acquisiti tra il 5 e il 9 giugno. L’area ex Camuzzi è ormai da anni in uno stato di incuria e di recente – era il 2017 – c’è stato anche un intervento della polizia di Stato per risolvere il problema di chi occupava abusivamente la zona: numerose sono state le segnalazioni dei residenti per lo spaccio ed il degrado. In caso di inottemperanza c’è la possibilità per l’ente di muoversi con poteri sostitutivi e successiva rivalsa di spese.