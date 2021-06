Terni, morte Lorenzo: eseguita l’autopsia. Sabato l’ultimo saluto

Verrà elaborata entro i prossimi 30 giorni la relazione relativa all’esame autoptico eseguito venerdì mattina presso l’ospedale di Foligno, dallo staff di anatomia patologica coordinato dal dottor Fiovo Marziani, sulla salma di Lorenzo Scorteccia, il 24enne ternano trovato senza vita nella prima serata di mercoledì all’interno della sua abitazione di via Puglie, a Terni. L’esito dell’accertamento, disposto dalla medicina legale della Usl Umbria 2, finirà all’attenzione dei familiari del ragazzo che, oltre ad essere uno sportivo – portiere titolare del Campitello Calcio – conduceva una vita sana, senza neppure i ‘vizi’ più banali, e non aveva mai palesato problemi di salute.

I primi elementi

Secondo i primi elementi emersi dall’autopsia, non sarebbero stati riscontrati difetti cardiaci gravi, tali da causare il malore – l’arresto cardiaco – che non gli ha lasciato scampo. Per capire più precisamente cosa possa essere accaduto, bisognerà attendere le conclusioni dei professionisti del ‘San Giovanni Battista’. In questi giorni, soprattutto via social, si è molto parlato del fatto che il ragazzo fosse stato vaccinato nei giorni scorsi contro il Covid. Ma eventuali collegamenti fra la somministrazione e quanto poi accaduto, restano al momento decisamente lontani dai fatti oggetto di accertamento. Un’ipotesi sin qui mai presa in considerazione, tanto dai familiari del giovane quanto dall’autorità giudiziaria che, nella persona del pubblico ministero Elena Neri, ha subito ‘liberato’ la salma senza disporre l’esame autoptico. Che invece la Usl, in ragione dell’età e dell’ottimo stato di salute di Lorenzo Scorteccia, ha inteso effettuare anche per individuare eventuali problematiche specifiche e dare una spiegazione ad un fatto così tragico, improvviso e inatteso. Che l’autopsia, poi, non sia stata seguita da altri passi in ambito medico legale, è un altro dato decisamente indicativo.

L’ultimo saluto

Ai funerali, che si terranno sabato alle ore 16 nella chiesa di borgo Bovio, sono attese tante persone: il 21enne, oltre ad essere uno sportivo affermato nell’ambito dilettantistico locale, era molto conosciuto e benvoluto. Per i suoi modi da bravo ragazzo, il senso dell’amicizia profondo e un’umanità che tutti gli riconoscevano.