Il corpo senza vita di un 79enne ternano è stato trovato nella notte fra domenica e lunedì nell’abitazione di via Botondi, a Terni, dove l’anziano risiedeva. Sul posto sono giunti gli operatori della polizia di Stato e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto probabilmente da giorni e per cause naturali. La salma è stata comunque messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti.

