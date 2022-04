Terni: multe in serie per chi mette a rischio la salute degli animali destinati al macello

Proseguono i controlli a tappeto da parte della polizia Stradale di Terni in merito al trasporto di animali vivi – per lo più destinati alla macellazione – in un periodo, come quello pasquale, in cui tale attività sulle strade del territorio è particolarmente intensa.

Animali non separati

In questi giorni sono state numerose le sanzioni elevate e una di queste riguarda un trasportatore di bovini che, fermato lungo il Rato, è risultato non in regola per diversi aspetti. L’uomo – riferisce la Polstrada – «non aveva separato in appositi stalli le specie munite da corna da quelle sprovviste, al fine di evitare che gli animali durante il trasporto possano ferirsi o arrecarsi la morte».

Altre irregolarità

Un trasportatore è stato invece fermato ad Orte con 12 bovini: era sprovvisto della scala che consente l’accesso ai piani superiori del carico, per eventuali ispezioni. Ad un altro autotrasportatore che trasportava 120 suini, è stato contestato il mancato funzionamento delle ventole di areazione all’interno del vano di carico.

Le finalità dei controlli

«Le normative in materia di trasporto animali vivi – spiega la polizia Stradale di Terni – hanno come ratio quella di non far patire agli animali inutili sofferenze durante il viaggio, nel corso del quale devono essere garantite loro condizioni di benessere. Un’attività laboriosa e costante quella posta in essere dalla sezione polizia Stradale di Terni che ha come obiettivo la salute pubblica congiuntamente al benessere degli animali».