Terni: muore cinque mesi dopo essere stato investito

L’incidente stradale risale alla mattina dello scorso 10 ottobre. Un 87enne di Terni – Antonio Capitoli – si trovava nel parcheggio che costeggia viale dello Stadio, dove insistono alcune attività commerciali, a due passi da viale Prati. Un’autovettura in manovra, il cui conducente – un 37enne ternano – stava procedendo in retromarcia, lo aveva urtato e fatto cadere a terra. L’anziano era stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso del ‘Santa Maria’, dove era stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Poi, da lì, una trafila fatta di ricoveri in strutture ospedaliere, riabilitative e Rsa. Cinque mesi dopo, nella giornata di sabato, l’anziano è purtroppo venuto a mancare all’ospedale di Terni e la salma è stata messa a disposizione della procura della Repubblica di Terni per i necessari accertamenti. A seguito del trasferimento presso l’azienda ospedaliera di Perugia, verrà probabilmente sottoposta ad accertamenti medico legali per chiarire eventuali legami fra il sinistro – la cui dinamica era stata ricostruita dagli agenti dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni – e il decesso. I familiari dell’anziano si sono affidati ad un avvocato per seguire gli aspetti giudiziari e legali della triste vicenda.

Condividi questo articolo su