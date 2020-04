Terni, muore in casa in zona Fiori

Non c’è stato purtroppo nulla da fare per un uomo di 72 anni – V.F. le sue iniziali -, deceduto nella tarda mattinata di venerdì nella sua abitazione in zona Fiori, a Terni. A soccorrerlo sono stati gli operatori del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni che, allertati dai vicini di casa che udivano lamenti provenienti dall’interno dell’appartamento, posto al terzo piano, hanno aperto la porta e sono entrati. Lì c’era l’uomo, riverso a terra, a cui i sanitari hanno cercato di salvare la vita con le manovre di rianimazione, ma inutilmente. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia Locale.

Condividi questo articolo su