Terni-Narni, ciclabile e ‘guado’ Nera: «Perché non si fa la manutenzione?»

Bel tempo, temperature in aumento e primavera. Con il risultato che lungo la ciclabile – due milioni di euro il costo – tra ponte Allende a Terni e Narni Scalo è ion aumento il numero di ciclisti e camminatori. E di pari passo, in questo periodo, sono numerose le segnalazioni per una problematica già segnalata dai primi giorni di apertura.

FOCUS ANCHE SULLE BUCHE NEL LATO NARNESE

Disagi

Negli ultimi giorni ad umbriaOn sono giunti numerosi messaggi per, in sostanza, far tornare in evidenza ciò che accade per il breve attraversamento del fiume Nera lungo il percorso: «Il problema delle cose non è farle, ma manutenerle. Ecco come risulta oggi, ‘spezzato’», l’allarme. «Il guado non è più attraversabile in sicurezza, a meno che non si voglia fare un bagno». In effetti – non la prima volta che accade – non è il massimo. C’è chi decide di continuare comunque e chi, suo malgrado, torna indietro.