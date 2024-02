Ciclopedonale Terni-Narni, c’è chi fa notare un problema ben visibile lungo il percorso. E questa volta non si tratta del ‘solito’ attraversamento del fiume che tanto ha fatto parlare nei mei scorsi. In questo caso il mirino è su strada di Marrano, nel territorio comunale narnese: «Questa è la condizione della pista ciclabile, una vergogna. Nonostante le diverse segnalazioni il Comune se ne frega», l’sos del residente. In effetti non la condizione ideale.

