Ciclabile Terni-Narni alla Krea: il via libera vale 2 milioni di euro

di S.F.

Dal teatro Verdi – gli unici a farsi avanti per i II stralci da oltre 17 milioni di euro sono loro – alla pista ciclopedonale, il passo è breve. C’è l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del percorso di collegamento tra Terni e Narni, come annunciato di recente in occasione della I commissione consiliare a palazzo Spada: sarà la Krea Costruzioni (srl da documento ufficiale dell’amministrazione narnese, ma c’è stata la trasformazione in spa nel contempo) a mettersi in azione per lo sviluppo dell’opera. Il ribasso è minimo, appena lo 0,50%.

ESPROPRI E ACQUISIZIONI AREE, SI ACCELERA

A TERNI SCATTA L’OCCUPAZIONE D’URGENZA DELLE AREE: DECRETO GIAMMARI

Semaforo verde

La firma sul documento è del dirigente dell’area lavori pubblici del Comune di Narni, l’ingegnere Pietro Flori. A seguire l’iter ci ha pensato invece il responsabile unico del procedimento, l’architetto Antonio Zitti: alla fine la Krea Costruzioni si prende l’appalto per un valore complessivo di 1 milione 991 mila euro, ovvero l’importo netto da oltre 1,4 milioni ai quali si aggiungono i costi della sicurezza, gli oneri, quasi 300 mila euro non soggetti a ribasso e l’Iva del 10%. Il quadro economico del progetto esecutivo era invece fissato a 2 milioni 450 mila euro.

IL PROGETTO DEFINITIVO DA 2,4 MILIONI DI EURO

14 GENNAIO 2020, LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Chiuso l’iter

Si chiude così il cerchio ad una procedura scattata formalmente il 25 giugno 2018 quando la giunta regionale approvò il finanziamento da 2 milioni di euro per la pista ciclopedonale del fiume Nera nel tratto compreso tra Terni e Narni. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è invece dell’estate 2020. Il lavoro dovrà essere rendicontato ed ultimato entro il 2023 onde evitare la perdita del finanziamento.