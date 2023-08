Terni-Narni, prende forma la ciclopedonale del Nera da 2 milioni di euro – Fotogallery

di S.F.

Centotrenta giorni trascorsi dal 19 aprile, data di inizio lavori, vale a dire ben oltre la metà rispetto ai centottantacinque previsti – data prevista il 21 ottobre – per l’ultimazione dell’opera. E giocoforza qualcosa si può già vedere, seppur non accessibile al pubblico (in teoria): si parla dell’attesa pista ciclopedonale del fiume Nera di collegamento tra ponte Allende a Terni e la zona dello Scalo, a Narni. Krea ancora in azione per il completamento del percorso. Negli scatti il tratto già esistente (dal lato ternano), la realizzazione – si nota l’abbattimento dei 50 pioppi – del segmento dietro al Chico Mendes e la pulizia per il percorso a lato del lago artificiale in località San Crispino. A gestire l’iter sono in particolar modo il Rup, l’architetto Antonio Zitti del Comune di Narni, e il collega Riccardo Guarnello della Ea Group, il direttore dei lavori.

