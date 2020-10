Terni, neolaureati in medicina ma ‘inutili’: «Basta burocrazia»

di un gruppo di neolaureati in medicina di Terni

Vi scriviamo a nome dei medici ternani, neolaureati in medicina e chirurgia, che hanno conseguito la laurea nei mesi di settembre ed ottobre, in attesa di iscrizione presso l’Ordine dei medici di Terni. Già, ‘in attesa’. Infatti, purtroppo, a causa di alcune lungaggini burocratiche, noi neolaureati siamo attualmente in un limbo, impossibilitati ad esercitare la nostra professione e, quindi, ad aiutare i nostri colleghi di tutta Italia, in estrema difficoltà nell’affrontare la pandemia, poiché non ancora iscritti a nessun Ordine dei medici.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

In questo periodo, infatti, si stanno svolgendo le elezioni per il rinnovo dei membri degli Ordini dei medici del territorio ma, a differenza di quanto accaduto in molte zone del resto d’Italia (vedi la vicina Perugia, ma non solo), l’Ordine dei medici di Terni, ad oggi, non ha ancora completato l’iter burocratico per l’elezione del nuovo consiglio dei membri. Di conseguenza non ha ancora deliberato per confermare l’iscrizione di tutti noi neolaureati che, dal 15 settembre in avanti, abbiamo ottenuto la laurea abilitante in medicina e chirurgia ed eseguito le procedure ed i pagamenti necessari per l’iscrizione allo stesso Ordine, in quanto residenti nel ternano.

In un momento di grande difficoltà per le strutture ospedaliere di tutto il Paese, con penuria di personale sanitario, è per noi, estremamente triste dover guardare con le mani in mano quando invece potremmo renderci utili, mettendoci a disposizione. Ci auguriamo che l’Ordine dei medici voglia recepire questo nostro appello, sbloccando una situazione paradossale e grottesca.