di S.F.

Nuovi nodi d’interscambio modali quasi pronti e a Terni scatta l’affidamento per il collaudo statico delle strutture realizzate dalla Paesaggi Umbri per 171 mila euro. Via libera all’ingegnere Gabriele Battistoni per poco meno di 2 mila euro.

NOVEMBRE 2024, L’APPALTO ALLA PAESAGGI UMBRI



In teoria i nodi saranno utile per «creare mobilità alternative nel centro» e sviluppare «servizi e informazioni per i cittadini». Come ad esempio l’info-point turistico in vocabolo Staino o la struttura ‘merci’ in zona cimitero. A completare il quadro il nodo ‘servizi’ in corso del Popolo e il ‘trasporti’ in via Proietti Divi.

SETTEMBRE 2024, PARTE LA GARA. ALLO STAINO INFO-POINT TURISTICO

IL NODO TRASPORTI PER VIA PROIETTI DIVI

Tutti i nodi saranno serviti dalla mobilità Tpl e da quella elettrica dentro la Ztl. Vengono descritti nella documentazione come «punti fondamentali per i servizi di mobilità alternativa, di informazione all’utenza e di bigliettazione elettronica integrata con appositi Infodesk multimediali automatizzati». I fondi arrivano dal Por Fesr 2014/2020 per Agenda urbana.