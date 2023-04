Terni, non solo buche: debito fuori bilancio per un albero caduto in viale Villafranca

di S.F.

Serie di debiti fuori bilancio da riconoscere per il Comune di Terni in chiusura del quinquennio a guida Latini. Non solo per i danni causati dalle buche stradali: il più rilevante – seppur si tratti sempre di poche migliaia di euro – a livello economico riguarda un sinistro del 2022 in viale Villafranca per via della caduta di un albero. Almeno così è indicato nella proposta di delibera che sarà al vaglio della III commissione mercoledì mattina.

Legittimità e riconoscimento

Al Comune è arrivata una richiesta di risarcimento danni e il 20 marzo scorso il giudice di pace del tribunale di Terni ha sentenziato che la colpa è effettivamente dell’amministrazione. Risultato: condanna al pagamento di 1.241 euro, interessi legali, spese di lite e altro ancora per un totale di 3.992 euro.