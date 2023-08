Terni, ‘Notte bianca dello sport’: in 68 si fanno avanti

di S.F.

Dalle poco più di 40 inviate lo scorso anno per il debutto assoluto alle 68 attuali. Quantomeno quelle presentate nei tempi dell’avviso pubblico, scaduto lo scorso martedì: è il numero delle richieste inviate a palazzo Spada per la 2° ‘Notte bianca dello sport’, in programma nel centro di Terni dal tardo pomeriggio di venerdì 22 settembre.

IL CONFRONTO IN COMMISSIONE DEL 3 AGOSTO E LA DOPPIA OPZIONE

La scelta del percorso

Da quanto si apprende tuttavia è un numero destinato a salire. Motivo? C’è chi non ha inviato la documentazione completa nei tempi dell’avviso e dunque a stretto giro si potrebbe superare quota 70. In ogni caso lo ‘studio’ per il posizionamento è già scattato: i protagonisti della ‘Notte bianca dello sport’ saranno posizionati tra piazza Europa, piazza della Repubblica, corso Tacito, piazza Tacito, piazza dell’Orologio, largo Ottaviani, largo Micheli, piazza San Francesco e gli spazi della parrocchia di San Francesco. Lavoro per l’assessore Marco Schenardi ma soprattutto per la struttura tecnica guidata dalla dirigente Emanuela De Vincenzi e il funzionario Fausto Ottaviani.