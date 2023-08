Comune Terni, nuova riorganizzazione in atto tra richieste e possibili rientri

di S.F.

Fuori da palazzo Spada – il tema è ormai diventato di carattere nazionale, inevitabilmente – non si parla altro della querelle in corso tra il sindaco Stefano Bandecchi ed i consiglieri di FdI in seguito al trambusto di lunedì in consiglio comunale. Dentro invece, oltre a questa vicenda, tiene banco un altro argomento e non poco: il ‘riassetto’ organizzativo che, salvo sorprese, ci sarà a settembre. Si vedrà.

IL RIASSETTO DI LUGLIO

POSSIBILE UN RIENTRO DAL VENETO

Valutazioni

Un primo ‘scossone’ su questo fronte c’è già stato a luglio a livello dirigenziale. Tuttavia da allora sono subentrate un paio di novità, quali l’assenso di palazzo Spada al trasferimento ‘in comando’ alla Regione di una dirigente – da vedere se ci sarà – e il possibile rientro dal Veneto dal 15 settembre di Emanuela Barbon, da luglio 2022 ‘in comando’ all’Inail di Treviso/Belluno: istruttoria in corso e novità in vista, in un senso o nell’altro. Del tema ne ha parlato brevemente il vicesindaco Riccardo Corridore nella conferenza stampa di giovedì pomeriggio: «Il direttore generale – le sue parole – sta facendo delle valutazioni e nel momento in cui concluderà l’iter procedimentale avrà le sue convinzioni. Poi farà proposte all’amministrazione e il sindaco deciderà». Si ipotizzano già ridistribuzioni e spostamenti, presto per dirlo. «C’è una riorganizzazione in atto per ottimizzare la ‘macchina’». C’è curiosità. Nel contempo – non c’è ancora la pubblicazione – si attende il nuovo Oiv, l’Organismo indipendente di valutazione dopo il triennio di Paolo Chifari.