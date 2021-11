Terni, nove nuovi cavalieri e ufficiali della Repubblica

Si torna a commemorare anche a Terni la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità nazionale: l’appuntamento è per giovedì alle 9.45 in piazza Briccialdi, con l’alzabandiera e la deposizione delle corone di alloro al Monumento ai caduti. Alle 10,30 la celebrazione si sposterà a piazza della Repubblica. La cerimonia sarà anche l’occasione per consegnare le onorificenze al merito della Repubblica italiana, alla presenza dei sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti. Sono stati nominati cavalieri Angelo Aquili (residente ad Alviano), il luogotenente Mirco Giustiniani (Fabro), Maurizio Malatesta (Terni), l’appuntato scelto qualifica speciale Massimo Mastropietro (Giove), Michelangelo Onigi (Orvieto), il dottor Luca Sarcoli (residente a Siena e domiciliato a Terni). Il titolo di ufficiale è stato invece conferito alla dottoressa Fernanda Di Foggia (Spoleto), ad Adriano Finistauri (Avigliano Umbro) e al ragionier Giacomo Gusmano (Castel Viscardo).

