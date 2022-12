Terni, nuovi corsi per operatore di stazione di radioamatore

Anche quest’anno la sezione Ari (Associazione radioamatori italiani) di Terni organizza un corso per il conseguimento della patente di operatore di stazioni di radioamatore.

Il corso

L’inizio del corso – che avrà durata di 6-8 mesi – è previsto nei primi giorni di gennaio (sarà utile prendere contatti prima possibile), mentre gli esami si svolgono a luglio a Perugia, ma a causa del Covid probabilmente si svolgeranno online a settembre o a novembre. Le lezioni saranno settimanali la sera dopo cena: il mercoledì (elettronica radiotecnica e regolamenti) dalle ore 21.30 alle ore 23.30 in presenza. Il corso è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione all’associazione (costo 70 euro più 5 euro di immatricolazione). Tale iscrizione darà modo ai corsisti di frequentare la sezione e di partecipare alle varie attività che Ari di Terni organizza e di ricevere il mensile ‘Radiorivista’. Il docente e referente per informazioni è Roberto Ungari Roberto: 0744.813532 – 345.6016 944 – [email protected]

Le attività della sezione

La sezione partecipa solitamente all’organizzazione della mostra mercato del Radioamatore che si svolge ad Amelia l’ultimo fine settimana di maggio; organizza una mostra scambio a settembre; un’esercitazione di Radiolocalizzazione che si svolge a Terni solitamente l’ultima domenica di settembre; una gita sociale a dicembre in occasione di una mostra (Forlì o Pescara) il sabato; la partecipazione ai contest nazionali e internazionali sia da Terni che con spedizioni in alta montagna, altre spedizioni particolari (Vulcano, Lampedusa); altre attività di divulgazione del mondo dei Radioamatori. La sezione gestisce la stazione di radio emergenza della Prefettura di Terni e partecipa alle attività di volontariato della Protezione civile; gestisce vari ponti ripetitori con sistema analogico, D-Star e C4fm in località Monte Cosce (Rieti) che copre una vasta area dell’Italia centrale ed altre apparecchiature sia analogiche che digitali. La sezione è aperta il venerdì sera dalle 21 alle 23 (esclusi i mesi estivi).