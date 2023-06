Terni-Orte, chiusi due cantieri: riapre uscita svincolo Narni/Capitone

Doppio tratto concluso per la riqualificazione e buone notizie per il raccordo Terni-Orte. L’aggiornamento in merito agli interventi di risanamento del piano stradale lo dà la Regione Umbria: riapre lo svincolo di Narni Scalo/Capitone.

APRILE 2023, IL NUOVO CANTIERE

Fine interventi

Anas ha informato «di aver completato e rimosso altri due cantieri sulla strada statale 675 tra Orte e Terni, nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45 Orte-Mestre. In corrispondenza dello svincolo di Narni Scalo/Capitone sono stati ultimati i lavori di risanamento profondo della pavimentazione per circa due chilometri della carreggiata nord. È stata così riaperta l’uscita dello svincolo e rimosso lo scambio di carreggiata. Era l’ultimo tratto di un lotto di 5 chilometri, ad oggi totalmente risanati per un investimento complessivo di 4 milioni di euro». Non solo: «Nei giorni scorsi sono terminati i lavori di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza a San Liberato. Il cantiere, lungo circa 2,5 chilometri, è stato rimosso con qualche giorno di anticipo sul cronoprogramma. L’intervento rientra nei lavori di sostituzione delle barriere laterali in vari tratti della SS675, per un investimento totale di 4 milioni di euro, al fine di innalzare gli standard di sicurezza».

I disagi

Su questo fronte l’assessore regionale Enrico Melasecche sottolinea che il compito affidato ad Anas è di «accorciare i tempi di esecuzione degli indispensabili interventi di manutenzione della nostra rete stradale per riaprire nel più breve tempo possibile alla circolazione i tratti interessati, adeguatamente rinnovati e che non necessiteranno per molti anni di nuovi lavori». Con tanto di ringraziamento agli utenti «che hanno dovuto subire disagi a causa dei cantieri aperti ed invitandoli allo stesso tempo ad avere pazienza perché l’obiettivo della completa realizzazione del piano di riqualificazione delle strade umbre si fa ogni mese più vicino».