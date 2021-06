Terni, parapiglia in vico dell’Olmo: arrivano 118 e forze dell’ordine

Minuti di tensione martedì sera in vico dell’Olmo, nel cuore di Terni, in mezzo a decine di persone intente a consumare tranquillamente nei locali della zona. Un giovane, in evidente stato di alterazione, ha iniziato a dare in escandescenze, denudandosi parzialmente e affermando di essere stato picchiato lì nei pressi da alcuni soggetti, poi indicati alle forze dell’ordine, e quindi derubato del proprio telefono cellulare. Lo stesso ragazzo, presunta vittima del fatto, si è poi scagliato contro coloro che lo avrebbero rapinato, inveendo a più riprese e tirandogli anche una sedia contro. Sedia che, per fortuna, non ha colpito nessuna delle tante persone presenti ed estranee all’accaduto. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia di Stato ed i carabinieri che hanno faticosamente cercato di ricondurlo alla calma, affidandolo alle cure del 118 in ragione delle condizioni precarie. Le stesse forze dell’ordine hanno poi verbalizzato quanto accaduto, accompagnando in questura le persone – tre – che avrebbero in qualche modo avuto un ruolo nella vicenda: obiettivo è ricostruire i fatti, in attesa che il ragazzo soccorso – quando le condizioni glielo permetteranno – sporga denuncia.

Condividi questo articolo su