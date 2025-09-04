Alberi a Terni, il mirino è pronto a spostarsi sul parco ‘Galigani’ di Cardeto. Se ne è parlato giovedì mattina durante il question time in Comune nell’ambito di un aggiornamento complessivo sui progetti per l’area, palazzina-ristorante-rooftop in testa.

A farsi avanti in tal senso è stato il consigliere di FdI Marco Cecconi con un’interrogazione depositata lo scorso 29 luglio, con mirino su tutto ciò riguarda il parco (in mano a Terni Reti per la gestione pluriennale). Interessante la delucidazione dell’assessore al verde, Marco Iapadre, sul tema alberature: «Lo stato? L’area ex laghetto è sottoposta a manutenzione ordinaria con cadenza ogni 20-30 giorni, con potatura eseguita». Poi c’è la zona della ‘collinetta’: «Resa nei mesi scorsi temporaneamente non agibile per ragioni di sicurezza per alberature ad alto fusto. Una perizia ne indicava la pericolosità». E ora?

«Non si è intervenuti subito – ha spiegato Iapadre – per gli approfondimenti necessari, c’è stato il monitoraggio. A breve ci sarà una perizia di Afor con esecuzione, se necessario, di indagini strumentali per avere completa certezza ed eventualmente procedere con misure». Non resta che attendere il giudizio dell’Agenzia forestale regionale.