Terni, parco Ciaurro: c’è ‘Sei zampe in città’. Corso pratico sui cani e gli spazi urbani/sociali

«Come si può conciliare il benessere dei nostri cani con il guinzaglio? Può un cane vivere serenamente anche il momento del guinzaglio? E se mi il mio cane tira a guinzaglio?» Queste le tematiche di ‘Sei zampe in città’ che, sabato al parco Ciaurro, vedrà il primo incontro pratico del corso. «Vedremo anche come aiutare i nostri cani a vivere nel miglior modo possibile gli spazi urbani e sociali, compresi gli incontri con gli altri cani», spiega l’organizzazione. L’iniziativa è co-organizzata da LiberInsieme ed il Comune con Barbara Corrai in testa. L’iscrizione è obbligatoria, per info è possibile contattare il 320 8990274.

