Terni, ‘Passeggiata’: orto e laboratori, patto per i più piccoli

Una rivalutazione de ‘La Passeggiata’ come «ambiente educativo e formativo per famiglie e bambini». Non solo: «Offrire supporto ai genitori e favorire la socializzazione attraverso percorsi didattici tra le essenze aromatiche». Sono gli obiettivi generali del patto di collaborazione – le attività in realtà sono già state avviate, ora c’è il documento – tra il Comune di Terni e la sezione locale dell’A.Ge per una ‘rigenerazione’ dell’area verde.

Le azioni

Ad occuparsene per l’Associazione Genitori sono Alessandra Peppucci e Giulia Valentini L’accordo con palazzo Spada prevede un lavoro di piantumazione, cura e manutenzione di essenze arboree per realizzare «un’armonica integrazione tra natura ed ambiente urbano». A livello generale lo scopo è quello di far sviluppare nei più piccoli «il senso di appartenenza al proprio territorio, creando un luogo di aggregazione e di scambio in cui far scoprire la natura e le emozioni che vivono i bambini tramite il gioco» nel rispetto del contesto paesaggistico.

Il progetto

I volontari dell’associazione porteranno avanti diverse attività per il progetto ‘Viviamo il parco’. A partire dall’orto aromatico: spazio a rosmarino, salvia, menta, melissa e maggiorana per «riavvicinare i bambini alla natura portandoli a conoscere il rispetto di essa e i suoi benefici». Si prosegue con il laboratorio del riciclo: prevede l’insegnamento ai bambini su come dare nuova vita a degli oggetti di uso comune per poterli riutilizzare con un diverso scopo. Infine il laboratorio dell’esplorazione delle emozioni con giochi e socializzazione. A stipulare il patto per l’A.Ge è il rappresentate legale Maurizio Valentini.