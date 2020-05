Terni, parrucchieri e centri estetici al via

Condividi questo articolo su

















SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

di Federica Liberotti

A Terni tornano a riprendere vita – anche se con ingressi contingentati e solo su appuntamento – pure i saloni di parrucchieri e centri estetici cittadini. Lunedì mattina di piena attività per gli operatori del settore, alle prese in diversi casi con lunghe liste di prenotazione da parte della clientela, impaziente di un taglio, di una tinta o di un massaggio. Tra parrucchieri ed estetisti c’è entusiasmo per la ripresa dopo oltre due mesi di stop, mesi che hanno lasciato il segno non solo economicamente ma anche psicologicamente. Altri operatori però non nascondono le proprie incertezze sul futuro e la voglia di mantenere ancora un po’ di prudenza, anche da parte dei clienti.