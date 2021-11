‘Cupola’ Terni, inizia la nuova vita: palaSeconi riapre agli atleti

di S.F.

L’email decisiva è arrivata nel primo pomeriggio di venerdì scorso, 12 novembre. Un documento atteso da tempo e che dà modo ad uno storico palazzetto cittadino di ripartire, seppur – al momento – senza la presenza di pubblico: tutto pronto a Terni per la riapertura dopo anni del palaSeconi di viale Trieste dopo i lavori effettuati dagli aggiudicatari del bando 2020 della Provincia, vale a dire l’Interamna Basket. Lunedì 22 a palazzo Bazzani l’evento per l’ufficializzazione e le spiegazioni del caso su ciò che è stato fatto. La consegna delle chiavi c’era stata lo scorso febbraio.

L’AFFIDAMENTO ALL’ASD INTERAMNA FINO AL 2036

Si riparte



La prima parte dei lavori da parte della società di Francesco Ciommei per ottenere la riapertura è conclusa ed il comando provinciale dei vigili del fuoco ha dato il semaforo verde per consentire il rientro di società e atleti. Dunque per ora niente pubblico od ‘ospiti’, se ne parlerà in un secondo momento: servono ulteriori opere – in partenza una seconda segnalazione certificata di inizio attività – per ultimare tutto ciò che è necessario per un via libero a 360 gradi della storica struttura intitolata a Leo Seconi costruita nel 1973. Prevista la partecipazione di istituzioni politiche e sportive del territorio, dal presidente della Provincia Giampiero Lattanzi al sindaco Leonardo Latini, passando per il Coni e il numero uno regionale della Fip Gianni Antonelli.