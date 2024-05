Terni, patente per abilitazione all’impiego di gas tossici: c’è il bando

Torna a Terni dopo tre anni – c’era stato lo stop a causa del Covid – il bando per il conseguimento dell’abilitazione all’impiego di gas tossici. A firmare il documento è il dirigente ad energia, mobilità e protezione civile del Comune di Terni, Claudio Bedini: la sessione d’esame è stata fissata per il 25 giugno alle 9 in corso Cavour 125, sede dell’ufficio territoriale del governo di Perugia. «Gli aspiranti residenti in questo Comune, che abbiano compiuto – si legge – il diciottesimo anno d’età, dovranno far pervenire tramite raccomandata A/R oppure consegnare direttamente all’ufficio protocollo di Piazza Mario Ridolfi 1 entro e non oltre le ore 17 del 6 giugno 2024». QUI è possibile leggere il documento completo.

