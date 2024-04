Terni, pattinaggio artistico: Sole Portale vice campionessa regionale Esordienti A

Bella soddisfazione per la giovanissima atleta ternana Sole Portale, classe 2014 e da un anno appartenente all’Asd Pattinaggio Artistico Spello: ha ottenuto il titolo di vice campionessa regionale di pattinaggio artistico nella categoria effettiva FIRS Esordienti A. Soddisfazione condivisa con i suoi allenatori, Luca Fiorucci e Cinzia Falcinelli, con la supervisione del tecnico federale Riccardo Felicioni. Il risultato è stato centrato a Massa Carrara, dove è stato disputato il campionato regionale Umbria-Toscana, e ha permesso a Sole Portale di ottenere il pass per il Trofeo delle Regioni che si terrà a Montebelluna (Treviso) e a cui prenderanno parte le migliori atlete italiane: per lei l’orgoglio di rappresentare l’Umbria.

