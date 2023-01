Terni, paura in largo Frankl: «Mi ammazzo». Polizia Locale la salva

Momenti di paura e tensione nel primo pomeriggio di giovedì in largo Frankl. Una donna di 45 anni, di nazionalità italiana, ha scavalcato la balaustra della passerella minacciando di gettarsi nel fiume Nera per farla finita. In zona si è trovato a passare un agente della polizia Locale di Terni in borghese ed è stato così possibile dare subito l’allarme al vicino comando di corso del Popolo. Sul posto si sono portate più unità: dapprima gli agenti hanno cercato di instaurare un dialogo e quindi di tranquillizzare la donna, in evidente stato di alterazione. Poi al momento giusto uno di loro ha coraggiosamente scavalcato la balaustra, l’ha afferrata e, insieme ai colleghi, riportata sulla passerella mettendola al sicuro. Immediate a quel punto le cure del personale del 118 che ha trasportato la 45enne al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’.

