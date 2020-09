Intervento dei vigili del fuoco di Terni nel tardo pomeriggio di venerdì in via Menotti Serrati per un principio d’incendio scoppiato all’interno di un appartamento – posto al primo piano – di una palazzina. All’origine sembra esserci una pentola dimenticata sui fornelli accessi. I danni sarebbero soprattutto da fumo e non ci sono persone coinvolte nell’accaduto: il soggetto residente non era all’interno dell’abitazione. Nel giro di pochi minuti la problematica è stata risolta.

