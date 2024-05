Terni: per la ‘De Filis’ due primi premi al prestigioso ‘Zangarelli’

Il corso musicale della scuola media ‘De Filis’ di Terni si è aggiudicato ben due primi premi al ‘Zangarelli’, importante concorso musicale nazionale che si tiene a Città di Castello (Perugia). La scuola ‘De Filis’ ha partecipato con l’orchestra del ‘Percorso ad indirizzo musicale’ con le classi 2°B e 3°B dirette dalla professoressa Raffaella Palumbo, aggiudicandosi un primo premio con la votazione di 95/100. La scuola inoltre ha partecipato anche nella categoria ‘Solisti pianoforte’, riportando un altro bel risultato con Gabriele Nicolardi (3°B) che ha vinto un primo premio con la votazione di 99/100. Il concorso, giunto alla sua 25° edizione, è pensato in collaborazione con il Miur ed è organizzato dalla scuola secondaria di primo grado ‘Alighieri-Pascoli’ e dal Comune di Città di Castello. Il premio è strutturato in varie categorie che vanno dal solista ai gruppi da camera, cori e orchestre. Possono partecipare le scuole medie a percorso musicale e i licei musicali, ma anche scuole che abbiano progetti musicali inseriti nel loro PTOF. Vista l’importanza del premio si registra ogni anno una provenienza di partecipanti da tutta Italia. I docenti preparatori del gruppo che si è affermato all’Enrico Zangarelli sono i professori Palumbo, Todini, Karabuva, Caldarelli e Conti. La dirigente della ‘De Filis’, professoressa Maria Paola Morelli, ha espresso un vivo apprezzamento per il lavoro dei ragazzi.

Condividi questo articolo su