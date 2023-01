Terni: perde controllo dell’auto e si schianta in via della Bardesca

Incidente stradale autonomo nella prima serata di sabato in via della Bardesca, a Terni, all’incrocio con via Saffi. Il conducente di una Volkswagen Polo ne ha perso il controllo, finendo contro la ringhiera ed il muro che delimitano la rampa di accesso ai garage sotterranei. Il conducente del veicolo, 25enne di origini romene (S.G. le sue iniziali), è stato soccorso dagli operatori del 118 ma ha rifiutato il successivo trasporto in ospedale affermando di non aver riportato conseguenze particolari nell’impatto. Gli agenti della polizia Locale di Terni intervenuti sul posto, oltre ad eseguire i rilievi e gestire la viabilità, hanno anche svolto accertamenti sulle condizioni di guida del 25enne tramite alcol test. Il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata è stato invece eseguito dagli operatori di Area Sicura.

