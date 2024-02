Terni: perde l’equilibrio e precipita dal balcone. Muore in via Giotto

Tragico incidente domestico nella tarda serata di lunedì nel centro di Terni, in via Giotto, a pochi passi da piazza Dalmazia. Un uomo di 85 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione, posta al secondo piano di un condominio, da un’altezza di circa sette metri. L’uomo – il ternano Walter Vittori – avrebbe perso l’equilibrio mentre stava fumando una sigaretta, finendo per cadere in uno spazio interno al condominio. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo mentre in casa erano presenti sia la moglie che il figlio. Sul posto, oltre ai sanitari del 118n si sono subito portati i carabinieri del comando provinciale di Terni per gli accertamenti del caso che hanno fatto emergere la drammatica casualità dell’accaduto, finito all’attenzione anche dell’autorità giudiziaria di Terni. La salma dell’85enne è stata poi restituita ai familiari per il successivo rito funebre – fissato per giovedì 29 febbraio alle ore 10.30 nella chiesa di San Francesco a Terni -, senza la necessità di alcun ulteriore accertamento. Vittori era molto conosciuto in città per aver guidato per anni la società Lupparelli Carlo & Vittori Walter, con sede in via Curio Dentato, operativa nell’ambito dei servizi e strumenti per l’ufficio e nella commercializzazione di personal computer, come esclusivista della Olivetti.

Condividi questo articolo su