Terni, perseguita l’ex moglie: condannato 55enne

Due anni e quattro mesi di reclusione contro i tre anni e quattro mesi chiesti in aula dall’accusa. Questa la condanna inflitta dal gip Simona Tordelli, con le modalità del rito abbreviato, ad un ternano di 55 anni, accusato di maltrattamenti ed atti persecutori nei confronti dell’ex moglie, coetanea e anche lei ternana. L’uomo era stato arrestato a marzo dai carabinieri del comando stazione di Terni che, all’esito di una lunga indagine, avevano eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Terni. Sotto la lente del pm Elena Neri c’erano finiti diversi episodi avvenuti prima e dopo la seperazione fra i due – datata 2017 -, con l’ultimo fatto attenzionato dagli inquirenti risalente all’inizio del marzo scorso. Fra le contestazioni mosse nei confronti dell’uomo, figurano anche alcuni episodi di minacce e danneggiamenti verso l’auto dell’ex compagna. Ora la prospettiva per il 55enne ternano, per ottenere una revisione sostanziale di quanto deciso dal tribunale di Terni, è quella del giudizio d’appello in quel di Perugia. In tal senso appare già scontata la decisione del legale difensore, in attesa di valutare le motivazioni della sentenza di primo grado.

Condividi questo articolo su