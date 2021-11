Terni, petardo vicino al centro vaccinale: denunciato un 17enne

La Digos della questura di Terni ha individuato colui che nel primo pomeriggio di giovedì ha fatto esplodere una bomba carta in via San Pietro in Campo, alle spalle della scuola ‘Casagrande’ e del centro vaccinale di piazzale Bosco della Usl Umbria 2. Si tratta di uno studente 17enne ternano che ha ammesso il gesto spiegando che è stata una ‘bravata’ fatta tanto per scherzare, senza alcun collegamento con le attività del centro vaccinale. Lo scoppio, che non ha ferito nessuno né causato danni, gli è costato tuttavia la denuncia a piede libero alla procura dei minorenni di Perugia per ‘accensione ed esplosione pericolosa’. Il gesto è stato compiuto dal ragazzo all’uscita di scuola e utilizzando un petardo la cui vendita è consentita ai soli maggiorenni.

Condividi questo articolo su