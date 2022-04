Terni, Petrucci subito bene al MotoAmerica

La nuova avventura di Danilo Petrucci negli Stati Uniti è ufficialmente iniziata. Venerdì al ‘Circuit of The Americas’ di Austin, in Texas, il 31enne ternano ha percorso i primi giri nel MotoAmerica 2022 in sella alla Ducati V4S superbike: avversari tutti da scoprire e, in gran misura, anche i circuiti a stelle e strisce. Nella giornata odierna il 9 ha subito iniziato con il piede giusto chiudendo al 2° posto provvisorio le qualifiche alle spalle di Jacob Gagne, pilota in forza alla Yamaha.

Buon avvio

Il ternano corre per la Warhorse Hsbk Racing Ducati New York e nella prima qualifica iniziata alle 19.30 italiane ha chiuso al secondo posto girando in 2.09.682, a poco più di un secondo dal centauro 28enne statunitense, vincitore del MotoAmerica 2021. Molto distante l’altro ducatista in gara, Jeremiah Walker, 24° con oltre tredici secondi di gap. Ora è prevista una seconda sessione di prove e, nella tarda serata italiana di sabato, la gara numero uno su quattordici giri. Il bis domenica.