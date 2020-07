Terni piange il notaio Fulvio Sbrolli

Cordoglio a Terni per la scomparsa di uno dei notai storici della città, Fulvio Sbrolli. Aveva 65 anni ed era malato da tempo. Originario di Siena, era presidente del Consiglio notarile di Terni. Il notaio Sbrolli svolgeva la sua attività nel distretto di Terni, Orvieto e Spoleto. Conosciuto da tutti per l’assoluta professionalità e la correttezza, la sua scomparsa, avvenuta all’alba di mercoledì all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, ha colpito non solo gli ambienti professionali umbri e toscani – oltre a Terni, nel suo studio di piazza San Giovanni Decollato, aveva esercitato l’attività ad Arezzo e Norcia – ma anche i tanti amici e cittadini che ne hanno apprezzato le qualità umane e quelle di professionista rigoroso. Ai familiari del notaio giungano le condoglianze da parte della redazione e dell’editore di umbriaOn.

