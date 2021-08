Terni piange un grande pizzaiolo: addio al ‘capo’ Ivo Rosati

Un vero e proprio maestro della cucina e in particolare della pizza, che per anni ha deliziato i palati dei ternani con la sua storica e indimenticata pizzeria ‘Love Drink’. Ivo Rosati, 72 anni, è scomparso martedì all’ospedale di Terni e la notizia ha presto fatto il giro della città, visto che lo conoscevano più o meno tutti e in tanti hanno potuto apprezzarne le qualità umane – come il grande senso dell’amicizia – oltre che professionali. Ivo era ricoverato in rianimazione Covid perché positivo e, dopo giorni di lotta contro il virus e le patologie che lo affliggevano, purtroppo non ce l’ha fatta.

Ivo Rosati lascia la moglie Lorena e le due figlie, Elisa e Giulia. Proprio Elisa ha salutato il papà con un toccante messaggio su Facebook: «Papà, rimarrai sempre nei miei ricordi. Purtroppo il Covid ti ha portato via così in fretta, senza poterti più vedere. Era stato anche il tuo compleanno che non abbiamo potuto festeggiare insieme. Ho ancora il tuo regalo chiuso che ti aspetta. Ho sperato ogni giorno fino all’ultimo, ma purtroppo la vita è questa e bisogna accettarla. Almeno spero che in coma farmacologico tu non abbia sofferto. Ti ricorderemo sempre ogni giorno. Sono orgogliosa di quello che sei stato e di tutti i sacrifici che hai fatto per la tua famiglia. Mi ricorderò tutte le volte che mi raccontavi le favole più fantasiose quando ero piccina e di quando mi portavi in pizzeria e come un maestro delle arti culinarie mi affascinavi con i tuoi strumenti del mestiere mentre facevi mirabolanti acrobazie con le pizze che volavano nell’aria. Sarai sempre il mio papà e sono stata fortunata di averti avuto fino ad ora. Ci sei sempre stato per noi e ti ameremo sempre incondizionatamente. Non ci posso credere che è andata così, proprio quando stavamo tutti bene, ma cercherò di essere forte e prometto che crederò sempre nei miei sogni. Ci mancherai tanto, ma so che volevi solo il nostro bene. Quindi ci faremo tanta forza insieme. Ti piaceva il cosmo e gli infiniti segreti del mondo ed eri una persona molto spirituale, questo mi piaceva tanto di te, anche se a volte te ne passavi, eri bello anche per questo. La mamma ti amerà sempre e ti ricorderà insieme a tutti noi. Tanti ti chiamavano ‘il capo’ per le tue avventure alla nostra storica pizzeria ‘LoveDrink’, che anche se ha chiuso è stata un’esperienza piena di bei ricordi e belle persone. Le tue pizze erano le più buone del mondo, in tutti i posti che sono andata non ne ho trovate come le facevi te. Eri proprio un vero mago! Capace di scrivere dei pensieri così belli e profondi che non vedo l’ora di riscoprire. Sei stato un eroe e ti ricorderemo sempre come il papà più forte e bravo che ci sia! Spero di vederti nei miei sogni e di poterti salutare ancora per 100 anni. Ti amiamo tantissimo papà. Un caro saluto e spero che se esiste qualcosa ora tu sia in un posto migliore e possa essere sempre fiero di noi. Addio e arrivederci».