Dopo oltre un mese di silenzi, versioni contraddittorie e retromarce imbarazzanti, il sindaco Bandecchi ammette che su piazza Ridolfi ‘è stato fatto un errore, perché qualcheduno si è messo a scavare senza capire cosa stava facendo’. Un’ammissione tardiva e gravissima, arrivata solo quando non era più possibile negare l’evidenza. Ma la vergogna non è solo l’errore commesso: è anche il tentativo maldestro di scaricare la responsabilità sui dirigenti, coprendo le scelte politiche dei suoi assessori.

Hanno stravolto una delle piazze storiche più importanti della città per ricavare tre parcheggi davanti a una pizzeria. Quando la Soprintendenza li ha fermati, hanno parlato prima di ‘prova tecnica’, poi di ‘manutenzione’, infine di ‘errore’. Una sequenza di versioni smentite una dopo l’altra, fino all’ammissione finale del sindaco, che ora finge di non sapere chi abbia dato l’ordine. Ma i video parlano chiaro: non è stato ‘qualcheduno’ a scavare. Sono stati il suo vice sindaco e il suo assessore, in diretta social, a spiegare alla città cosa stavano facendo.

È in questo contesto che piazza Ridolfi, capolavoro dell’architettura razionalista italiana, si è trasformata in un buco con la piazza intorno. Dove c’era un disegno urbano, oggi c’è un danno aperto, sotto gli occhi di tutti. Una piazza progettata per rappresentare la città moderna è stata violata per uno scopo banale, senza alcun rispetto per la sua storia. Ora non basta dire che ‘i dirigenti hanno chiesto scusa e il prossimo che sbaglia gli tagliamo una mano’: non viviamo nella ‘dittatura felice’ vagheggiata da Bandecchi, ma in uno Stato di diritto.

A rendere la vicenda ancora più grave è il fatto che, dopo la richiesta formale di accesso agli atti presentata dal nostro gruppo consiliare l’8 agosto, dal Comune non è arrivata alcuna risposta. Un vero e proprio insabbiamento istituzionale, per nascondere che i lavori sono stati eseguiti senza progetto, senza atto politico autorizzativo e senza il nulla osta della Soprintendenza. Un abuso di potere in piena regola, in spregio alla legge e al diritto di controllo democratico su una decisione che ha alterato un bene collettivo e prodotto un sicuro danno economico. Intanto i cittadini stanno già pagando. Pagano la rimozione del porfido, lo spostamento provvisorio della fermata dell’autobus, i cordoli mai autorizzati, e pagheranno anche il ripristino della piazza alle condizioni precedenti. Pagano con le proprie tasse per un pasticcio senza firma, senza capo né coda, commesso da dilettanti allo sbaraglio capitati per caso ad amministrare la città.

Per questo il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto alla Corte dei Conti. È doveroso accertare se, e quanto, questo intervento abbia generato un danno economico per la collettività. Vogliamo sapere con quale procedura l’azienda è stata incaricata, quanto denaro pubblico è stato impiegato, chi ha autorizzato l’intervento e chi deve assumersene la responsabilità politica e amministrativa. Pretendiamo anche una cosa semplice e chiara: se sarà confermata l’assenza di atti e la sussistenza di un danno erariale, l’assessore ai lavori pubblici deve fare un passo indietro e rassegnare le dimissioni. Sarebbe il minimo, per rispetto della città che amministra. Noi non accetteremo che un solo euro delle tasche dei cittadini finisca per coprire gli errori della giunta Bandecchi. Terni merita rispetto, non improvvisazione. Piazza Ridolfi deve tornare ad essere un simbolo della città, non il monumento all’arroganza di chi governa senza ascoltare i cittadini.

