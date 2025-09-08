di S.F.

Ternana, elezioni in Campania, bagarre con il comitato di Prisciano e soprattutto la situazione di piazza Ridolfi. Che, ormai da quasi un mese e mezzo, è nelle condizioni che tutti possono vedere dopo l’avvio dell’intervento per la riqualificazione (ne parlarono in un ‘autointervista’ il vicesindaco Riccardo Corridore e l’assessore Marco Iapadre). Ma, come noto, qualcosa non è andato come doveva e ora a parlarne è direttamente il sindaco Stefano Bandecchi.

LA BAGARRE E LA DIFESA DI IAPADRE: «LAVORI NECESSARI»

«NON SI GOVERNA A COLPI DI RUSPA»

«È stato fatto – le parole del primo cittadino nel pre consiglio comunale odierno – un errore perché non è stata seguita la procedura corretta. Qualcuno si è messo a scavare senza che capire cosa stesse facendo e c’è un danno enorme, è una piazza con rilevanza artistico-storica». La soprintendenza non ci ha messo molto ad intervenire in tackle.

L’APPALTO DA MEZZO MILIONE ALLA EDILMACO2

LA BAGARRE POLITICA: «IGNORATO VALORE PIAZZA»

«Giustamente – ha concluso Bandecchi – la soprintendenza si è incazzata, i dirigenti hanno chiesto scusa e chi ha sbagliato sta mettendo le cose a posto. Ora, con calma devono arrivare i permessi e rimetteranno tutti i ‘mattoncini’ uno accanto all’altro. Il prossimo che sbaglia gli tagliamo le mani». Vedremo i prossimi passaggi.