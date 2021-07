Terni, pit bull azzanna e uccide jack russell al parco di Campitello

Brutta scena sabato mattina al parco di via delle Palme, nel quartiere di Campitello a Terni. Un cane di razza pit bull ha infatti aggredito e ucciso un piccolo jack russel di 8 anni di fronte agli occhi della padrona di quest’ultimo, disperata. Sul posto si sono portati i carabinieri del Nor e quindi i colleghi forestali di Terni per accertare e verbalizzare l’accaduto. Secondo quanto ricostruito, il giovane pit bull si trovava all’interno dell’area riservata ai cani, condotto da un uomo che non sarebbe il padrone, quando ha visto il jack russell all’esterno dello spazio e in pochi istanti è riuscito a passare sotto la rete di recinzione, azzannando al ventre il cagnolino. Inutili i tentativi di strapparglielo dalla bocca, anche dopo che lo aveva ucciso. Sotto shock l’anziana padrona che, sporca del sangue del suo adorato jack russell, è stata poi raggiunta da un familiare e quindi dai carabinieri: per lei non si è comunque reso necessario l’intervento del 118. Alla scena hanno assistito anche dei testimoni, impressionati dall’accaduto.

Condividi questo articolo su