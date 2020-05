Terni, porta a spasso il cane e finisce in ospedale

Se si sia trattato di una zuffa fra cani con conseguente caduta o una vera e propria aggressione da parte di un pitbull fuoriuscito dal proprio recinto, saranno gli accertamenti delle autorità a determinarlo. Di certo c’è che giovedì pomeriggio in via Trevi – zona Terni est – una 80enne ternana, residente nella zona, è finita a terra in seguito al parapiglia scoppiato mentre stava portando a spasso il suo cane lungo la strada. Al loro passaggio, un altro cane ristretto in un recinto sarebbe riuscito a liberarsi fino a raggiungerli. L’anziana, che avrebbe riportato la frattura del femore, dell’omero e di una costola, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e condotta in ospedale. Il suo cane, invece, è stato preso in cura dal veterinario per le lesioni che ha subito. Sul posto si sono portati gli agenti della squadra Volante di Terni e alcuni volontari cinofili.

