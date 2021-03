Terni, positivo nella casa di accoglienza: isolamento per tutti

Isolamento fiduciario per gli ospiti – una decina di cittadini stranieri – dell’appartamento gestito da Arci Terni in via Murri, struttura messa a disposizione per uno dei progetti di accoglienza dell’associazione. A seguito della positività di un giovane presente nella struttura, tutti gli altri sono stati posti in isolamento dall’autorità sanitaria e verranno sottoposti a tampone molecolare per individuare eventuali – si spera di no – casi di Covid-19. La situazione, oltre che dai volontari dell’associazione, è monitorata anche dalle forze dell’ordine per il rispetto di quanto disposto dalla Usl Umbria 2.

