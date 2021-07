Terni, presunte avances sessuali a minorenne: anziano portato via dall’Arma

Momenti concitati, nel caldissimo pomeriggio di giovedì nel centro storico di Terni, in via Garibaldi. Una ragazza di 16 anni – a riferirlo sono alcuni suoi amici, testimoni dell’accaduto – sarebbe stata avvicinata da un anziano di poco più di 70 anni di età, in sella ad una bicicletta. L’uomo – si tratta di aspetti in corso di valutazione da parte dell’Arma dei carabinieri di Terni, intervenuta sul posto – l’avrebbe molestata sessualmente, offrendole del denaro per avere in cambio una prestazione sessuale. Proposta che ha ovviamente inorridito la ragazzina che ha subito riferito l’accaduto ai suoi amici, pronti a bloccare l’anziano per evitare che potesse fuggire dalla scena, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Una volta sul posto i militari dell’Arma hanno identificato l’uomo e lo hanno condotto presso il comando di via Radice per tutti gli accertamenti del caso. Per ricostruire la vicenda in ogni suo dettaglio, saranno decisive le testimonianze: la sua, quella della ragazza e degli altri giovani presenti. Durante l’intervento della pattuglia del comando stazione di Terni, numerosi passanti e curiosi hanno assistito alla scena, con il traffico che – giocoforza – è rimasto bloccato qualche minuto.

