Terni: primo soccorso. AmbuLaife organizza un corso gratuito

L’associazione di volontariato AmbuLaife di Terni organizza il 15° corso per aspiranti soccorritori, con il patrocinio del Comune, della Provincia di Terni e di Anpas. Il corso, gratuito e il cui inizio è previsto per il prossimo 3 ottobre alle ore 21 presso la sede di via della Bardesca 4, prevede 38 lezioni teoriche e pratiche della durata di 2 ore e 30 minuti ciascuna – tenute da personale qualificato – e 48 ore di tirocinio pratico in ambulanza. Al termine verrà rilasciato un attestato valido a tutti gli effetti di legge. Per info e iscrizioni: 0744.59241 e [email protected]

